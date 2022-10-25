Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ ve 1 PKK şüphelisi yakalandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, güvenlik güçleri 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen T.T. ve O.Y.’yi yakaladı. Şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.



Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda ise Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.İ.’yi yakaladı.



Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.