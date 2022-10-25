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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ ve 1 PKK şüphelisi yakalandı

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#Edirne#FETÖ#PKK
Yunanistana kaçmaya çalışan 2 FETÖ ve 1 PKK şüphelisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 19:49

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY ile 1 terör örgütü PKK şüphelisi, yakalandı.

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, güvenlik güçleri 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen T.T. ve O.Y.’yi yakaladı. Şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda ise Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.İ.’yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Edirne#FETÖ#PKK

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