Yunanistan'a kaçmak kurtarmadı

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İSTANBUL Büyükçekmece’de yaşayan Derya Aslan (32), evliliği boyunca şiddet görmüştü. 2020 yılında çocuklarını mecburen evde bırakarak babasının yanına gitti. Kuyumcu olan eşi Sami Aslan, 29 Temmuz 2020 akşamı çocukları gösterme bahanesiyle Derya Aslan’ı aradı. 2 çocuk annesi Derya Aslan otomobile binince Sami Aslan direksiyonu doğrudan ormanlık alana kırdı. Derya Aslan’ı 3 kurşunla öldürdükten sonra da ağabeyini arayıp, “Kız kardeşini öldürdüm. Gel al” dedi. Sonrasında da kayıplara karıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

Sami Aslan ve babasına töre cinayetinden dava açıldı. Davaya bakan Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan’a kaçtığı belirlenen Sami Aslan’ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarttı. İnterpol ekipleri 2021 yılının ağustos ayında Sami Aslan’ı Yunanistan’da gözaltına aldı. İade işlemleri yaklaşık 1.5 yıl sürdü. Sami Aslan 2023 yılının şubat ayında Türkiye’ye getirildi ve cezaevine koyuldu.

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Sami Aslan Türkiye’de alınan ilk savunmasında, “Eşimle konuşmak için bir araya geldiğimizde bana, ‘Elim başkasının eline değdi, beni kabul edebilecek misin?’ dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Alkollüydüm. Sabah açık arazide kendime geldim” dedi. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi önceki gün görülen duruşmada davayı karara bağladı. Son sözleri sorulan Sami Aslan, “Benim şiddete meyilli olduğum söylendi. Çocuklarıma bu durum sorulabilir. Öyle değilim” diye konuştu.

MAHKEME İNDİRİM YAPMADI

Mahkeme heyeti cinayetin töre sonucu işlendiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını açıklayarak, Sami Aslan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada hiç indirim yapılmadı. Sami Aslan’ın babası Mehmet Sırrı Aslan ise delil yetersizliğinden beraat etti.