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Alper KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 18:58 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a kaçmak isteyen terörist Esenler'de yakalandı

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Yunanistan'a kaçmak isteyen terörist Esenler'de yakalandı
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenler'de yaptığı operasyonda Yunanistan'a kaçmak için yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 1 terörist yakalandı.

M.O.'nun Esenler'de bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, gece saatlerinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda M.O. yakalanarak gözaltına alındı.

M.O.'nun Suriye'de bulunduğu dönemde örgütün sözde istihbarat ve özel kuvvet yapılanmalarında faaliyet gösterdiği, 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde illegal yollardan Türkiye'ye geldiği, önümüzdeki günlerde yine illegal yollardan Yunanistan'a geçmeyi planladığı öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen teröristin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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