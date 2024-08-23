Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5’i terör şüphelisi 8 kişi, tutuklandı

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İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Sarıcaali köyü ve Yenikarpuzlu beldesinde yaptıkları denetimlerde 8 kişiyi yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün FETÖ/PDY, 2'sinin PKK/KCK şüphelisi, 3’ünün ise 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Kasten yaralama', 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' ve 'Hırsızlık' gibi çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.