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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5’i terör şüphelisi 8 kişi, tutuklandı

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#Yunanistan#Edirne#MSB
Yunanistana kaçmak isterken yakalanan 5’i terör şüphelisi 8 kişi, tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 17:21

Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan 5’i terör şüphelisi, 8 kişi tutuklandı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Sarıcaali köyü ve Yenikarpuzlu beldesinde yaptıkları denetimlerde 8 kişiyi yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün FETÖ/PDY, 2'sinin PKK/KCK şüphelisi, 3’ünün ise 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Kasten yaralama', 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' ve 'Hırsızlık' gibi çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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#Yunanistan#Edirne#MSB

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