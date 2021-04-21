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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak isterken yakalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli 4 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan 4 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin ‘FETÖ’ye üye olmak’ suçundan dosyaları bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli yüzbaşı M.G. ile astsubaylar B.K., K.K. ve A.U. oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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