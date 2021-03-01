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Fatih POYRAZ-Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a kaçarken yakalanan firari emekli general, adliyede

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan firari emekli general, adliyede
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YUNANİSTAN'a kaçarken Edirne'de yakalanan FETÖ firarisi eski emekli tuğgeneral N.C., adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı eski Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral N.C. hakkında 27 Ocak 2021 tarihinde gözaltı kararı verildi. Arama çalışmaları sürürken firari general hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Firari general, 25 Şubat'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Edirne'den Ankara'ya getirilen N.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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