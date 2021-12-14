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Yunanistan'a kaçarken yakalanan emekli tuğgenerale tahliye

#Nuri Cankıymaz#FETÖ#Yunanistan
Yunanistana kaçarken yakalanan emekli tuğgenerale tahliye

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanıp tutuklanan emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz, yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire eski Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, 25 Şubat'ta Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Tutuklanan Cankıymaz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı. Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Cankıymaz ve avukatı katıldı.

Mahkemede dinlenen tanık Ömer Şevki G., Cankıymaz ile 1986-1988 yıllarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde görev yaparken aynı evde kaldıklarını, örgütsel bir faaliyet içinde bulunduğunu görmediğini söyledi.

'SAHTE KİMLİĞİ BULGARİSTAN'DA KULLANACAKTIM'

Mahkeme başkanı, sanığın yakalandığı zamanda üstünden çıkan 'Mustafa Koyulmuş' adına düzenlenmiş sahte kimliğin dava dosyasına girdiğini belirterek, kimliği kullanıp kullanmadığını sordu. Cankıymaz, kimliği yakalandığı zaman yanında bulunan çantasında olduğunu ve Bulgaristan'da kullanmayı planladığını söyledi. 9,5 aydır tutuklu olduğunu ifade eden Cankıymaz, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Cankıymaz'ın haftada 2 gün imza tedbiri ve yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. 

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#Nuri Cankıymaz#FETÖ#Yunanistan

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