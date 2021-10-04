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‘Yunanistan’a gerekli karşılık veriliyor’

#MSB#Yunanistan#Milli Savunma Bakanlığı
‘Yunanistan’a gerekli karşılık veriliyor’

Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Yunanistan’ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallarla ve sahada gerekli yanıtların verildiği belirtildi.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı’nda dün düzenlenen bilgilendirme toplantısında Yunanistan ile ilişkiler, Suriye, sınır güvenliği ve terörle mücadele gibi birçok konuda ayrıntılı bilgi paylaşımında bulunuldu. Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, Yunanistan’ın Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları’nın (GASA) statüsünü bozan eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Kara, şöyle devam etti: “Yunanistan, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile GASA’lara yönelik bin 989 ihlal gerçekleştirdi. Atina yönetimi 29 Eylül’de Pharmenion Tatbikatı’nın senaryosu kapsamındaki çıkarma safhasını GASA statüsündeki Sakız Adası’nda üst düzey katılımla icra ederek provokasyonlarına devam etmiştir.

SAHADA CEVAP

Yunanistan’ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte ve mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir. Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve işbirliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de bu çözüm yolunu benimsemesi Ada’nın huzur ve refahı için faydalı olacaktır. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir.”

Türkiye ve Azerbaycan unsurlarının katılımıyla “Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı”nın 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Nahçıvan’da icra edileceğini belirten Kara, tatbikatın amacının iki ülke kara kuvvetleri arasında dostluk, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek olduğunu vurguladı. Bu arada güvenlik kaynakları, İran ve Azerbaycan arasındaki gerilime ilişkin soru üzerine de, bölgedeki her türlü gelişmenin yakından takip edildiği bilgisini verdi.

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#MSB#Yunanistan#Milli Savunma Bakanlığı