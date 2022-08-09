Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER Gündem Haberleri

'Yunanistan'a geldiniz' diyerek kaçak göçmenleri Marmaris'e bıraktılar

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Marmaris#Göçmen
Yunanistana geldiniz diyerek kaçak göçmenleri Marmarise bıraktılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 16:46

İZMİR'den kamyonete bindirilen Afganistan ve Filistin uyruklu 23 kaçak göçmen, 'Yunanistan geldiniz' denilerek, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir mahalleye bırakıldı. Göçmenler yakalanırken, organizatör şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne dün saat 19.00 sıralarında üzeri brandayla kapatılan bir kamyonetin şüpheli olduğu yönünde ihbar yapıldı. Polis, güvenlik kameralarından Cumhuriyet Caddesi Siteler Mahallesi'nde kamyonetin arkasından inen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kişilerin koşarak uzaklaştığını tespit etti. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarını tutarak, Afganistan ve Filistin uyruklu 3'ü kadın, 5'i çocuk, 23 kaçak göçmeni yakaladı. 100 metre ileride durdurulan kamyonetteki organizatör şüphelileri R.K. ile Filistin uyruklu O.S.M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin göçmenleri, 'Yunanistan geldiniz' diyerek, Marmaris'e bıraktıkları ortaya çıktı.

Göçmenlerin kamyonetin kasasından inme ve etrafa dağılma anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Marmaris#Göçmen

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen