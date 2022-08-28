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'Yunanistan'a geldiniz' diyerek kaçak göçmenleri Marmaris'e bırakmış

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#Muğla#Marmaris#Kaçak Göçmen
Yunanistana geldiniz diyerek kaçak göçmenleri Marmarise bırakmış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 15:43

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 67 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Göçmenlerin 'Yunanistan'a geldiniz' denilerek Marmaris'e bırakıldığı ortaya çıktı.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne dün akşam Marmaris'te üzeri branda ile kapatılan kamyonetten kaçak göçmenlerin bırakıldığı ihbarı yapıldı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Hatipirimi Mahallesi'nde kamyonetten inen, aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu kişilerin koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarını tutarak Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 67 kaçak göçmeni yakaladı. 200 metre ileride durdurulan kamyonetin şoförü olan organizatör A.A. da gözaltına alındı. A.A.'nın kaçak göçmenleri, "Yunanistan'a geldiniz" diyerek Marmaris'e bıraktığı ortaya çıktı. 

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#Muğla#Marmaris#Kaçak Göçmen

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