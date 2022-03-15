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Yunanistan'a geçmeye çalışan 251 göçmen yakalandı

#Göçmen#Yakalama#Organizatör
Yunanistana geçmeye çalışan 251 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yolcu motoruyla Yunanistan'a geçmeye çalışan 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Organizatörlerden 1'i tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Mart saat 07.20 sıralarında Seferihisar açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen yolcu motoru içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yolcu motorunu durdururken içerisindeki 251 kaçak göçmeni ve organizatör olduğu öne sürülen M.Ç.Ö., F.Ö. ve E.Ö.'yü yakaladı.

Yunanistana geçmeye çalışan 251 göçmen yakalandı

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç.Ö. tutuklanırken, F.Ö. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Göçmen#Yakalama#Organizatör

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