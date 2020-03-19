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ANKARA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Yunanistan ve Bulgaristan sınırı kapatıldı

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Yunanistan ve Bulgaristan sınırı kapatıldı
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YUNANİSTAN ve Bulgaristan’a açılan sınır kapıları, koronavirüs önlemleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Yunanistan’a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile Bulgaristan’a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı yapılmayacak. Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla Türkiye’ye yapılan seferler karşılıklı olarak durduruldu. Sınır kapılarında yük taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.

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