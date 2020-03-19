Yunanistan ve Bulgaristan sınırı kapatıldı

Yunanistan’a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile Bulgaristan’a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı yapılmayacak. Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla Türkiye’ye yapılan seferler karşılıklı olarak durduruldu. Sınır kapılarında yük taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.