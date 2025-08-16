×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 20'si çocuk 86 kaçak göçmen kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Datça#Kaçak Göçmen
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 20si çocuk 86 kaçak göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 14:50

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 20'si çocuk 86 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör tutuklandı.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 06.45'te, Datça'nın Deve Boynu açıklarında can salları içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 20'si çocuk 86 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 organizatör de savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürcistan uyruklu Sakib Mamedov ile Ramil Shashvarov, tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Datça#Kaçak Göçmen

BAKMADAN GEÇME!