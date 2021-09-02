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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-
Haber Giriş: 02.09.2021 - 09:21 | Son Güncelleme:

Yunanistan, Türk karasularına itti... 47 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

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Yunanistan, Türk karasularına itti... 47 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 47 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 47 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilen göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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