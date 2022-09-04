Yunanistan tarihe bak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2022’de yaptığı konuşmada Yunanistan’ın artan tacizlerine yönelik sert açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan’ın konuşmasından çarpıcı satır başları:

ÇILGIN TÜRKLER YOLA DEVAM

“Son çeyrekte 7.6 ne yaptık, büyüdük. Türkiye şu anda büyümede ikinci sırada. Hani diyorlar ya ‘çılgın Türkler’, evet yanılmadınız. Şimdi sizi yanıltıyoruz, çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor. Kendi uçağımızı yapmak için 70 yıl beklemek zorunda kaldık.

KİM DOST KİM KARŞIMIZDA BİLELİM

İşte Akıncı, işte Kızılelma… Eseri olmayanların takdirini de sizlere bırakıyoruz. FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile tek başına Türkiye’nin nelere rağmen bugünlere geldiğinin ispatıdır. Bu FETÖ değil mi ya başörtü için teferruattır diyen? Yazıklar olsun, hoca diye geçin ama başörtüsüne teferruat de. Şimdi nerede? Pensilvanya’da. Kimin beslemesi? Amerika’nın. Kimin dost, kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Şu anda bu Amerika Dedeağaç’a Yunanistan’a silahları gönderiyor mu? Uçakları gönderiyor mu? Oradan S-300’lerle bizi tehdide kalkışıyor mu?

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BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a bizim tek cümlemiz var: İzmir’i unutma. Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de üzerine çıkan başarılarıyla kendini kabul ettiriyor. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz.’ Vereceğimiz mücadele zorlu olacaktır, fedakarlık gerektirecektir, bedel ödettirecektir ama sonunda ortaya çıkacak başarının getireceği huzurun, mutluluğun, refahın tarifi mümkün değildir.”

BİZİ SURİYE’DEN DE UKRAYNA’DAN DA BETER EDERLER

- “Ben milletimle gurur duyuyorum. Ülkemizin böyle bir coğrafyada böyle bir tarihi miras üzerinde böyle bir devlet geleneği etrafında zayıf olmak, zayıf kalmak gibi bir şansı yoktur. Biz siyasi, ekonomik, teknolojik, diplomatik, askeri, sosyal, kültürel her bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde emin olun, bizi Suriye’den de Ukrayna’dan da Bosna’dan da beter ederler.

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Hamdolsun bugün sadece silahlı insansız hava araçlarımız, dünyanın 30’dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor. Nereden nereye… Kızıl Elma, İnsansız Savaş Uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir. Çünkü bizim milletimizin, bizim gençlerimizin böyle bir potansiyeli mevcuttur. Bunun ilk adımları atıldı.”

KILIÇDAROĞLU’NUN ‘HELALLAŞME’ ÇAĞRISINA TEPKİ: BU BİR OYUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Samsun’da, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına da katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

BAYKAR YETİŞTİREMİYOR

Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye’yi 2023 hedefleriyle kucaklaştırmak, 2053 vizyonuyla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

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Şu anda BAYKAR artık ürünlerini yetiştiremiyor. 2-3 sene sonraya gün veriyor. Hepimizi gururlandıran bu başarılardan yıllarca ülkemizi teknoloji çöplüğü haline getirenlerin çok ciddi rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Dünya savunma sanayi piyasasında söz sahibi konuma gelmemizin küresel silah tüccarlarını rahatsız ettiğini de biliyoruz.

HELALLEŞME BİR OYUN

Ne diyor? Helalleşme, bu bir oyun. Bu oyunun yerini, hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var. İmam hatip okullarımızla, ilim ve irfan yuvalarımızda, alimlerimizle ilgili hakaretlerin havada uçuşmasının gerisinde bu nobranlık var.

Geçmişte tecrübe ettiğimiz ve artık rafa kalktığını ümit ettiğimiz bayat senaryoları CHP ve yoldaşları tedavüle sokmaya çalışıyorlar. 2023 seçimleri ufukta belirdikçe, siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız. Sinsi planları bozacak, kirli niyetleri kursaklarda bırakacak olan bizleriz.

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2023 imtihanını da başarılı bir şekilde vererek hizmet mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz. Bunun için sizlerden vites yükseltmenizi bekliyorum.”