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GeriGündem Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 44 göçmen kurtarıldı 
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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 22:57,Son Güncelleme:

Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 44 göçmen kurtarıldı 

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Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 44 göçmen kurtarıldı 
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İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 44 göçmen kurtarıldı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun açıklarında lastik bot içinde 44 göçmen olduğu bilgisini aldı. Harete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk Karasularına geri itilen lastik bot içindeki 44 göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde mahsur kalan 44 göçmeni kıyıya çıkarttı.

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