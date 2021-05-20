MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
GeriGündem Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 19:10 | Son Güncelleme:

Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Babakale köyü açıklarında, lastik bot içinde bir grubun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 kişi kurtararak kıyıya çıkardı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi