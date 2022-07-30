Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nin Çeşme batısında Yunanistan’a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.
Bunun üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin komutanlığa ait unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.
1⃣ Ege Denizi’nin Çeşme batısında, 29 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan’a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.#MSB pic.twitter.com/RlPb7mAF7B— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2022