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Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

#Ege Denizi#Yunanistan#Düzensiz Göçmen
Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Ege Denizi’nde Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 2 farklı mülteci botunda bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nin Çeşme batısında Yunanistan’a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.

Bunun üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin komutanlığa ait unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.

 

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#Ege Denizi#Yunanistan#Düzensiz Göçmen

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