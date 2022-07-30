Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nin Çeşme batısında Yunanistan’a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.

Bunun üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin komutanlığa ait unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.