Yunanistan tarafından geri itilen 139 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında çok sayıda can salı içerisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botları sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 5 ayrı can salı içerisindeki toplam 104 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı can salı içinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.



Marmaris ilçesi açıklarında da can salları içerisinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.