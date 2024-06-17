Yunanistan sınırında yakalandı

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İSTANBUL Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde 7 Haziran sabahı balıkçılar, denizde halıya sarılmış ve vücuduna ağırlık bağlanmış bir şekilde Sedef Güler’in (24) cansız bedenini bulmuştu. Fırat B. (53) ve genç kızın telefonda en son görüştüğü Onur Ö. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı. Fırat B. sorgusunda “Ben gittiğimde kız ölmüştü. Arkadaşım Yavuz, silahla tehdit edip cesedi yok etmek için yardım etmemi istedi. Cesedi battaniyeye koyup, üzerine ağırlık yapması için zincir sardık. Sonra köprüden aşağı attık” demişti. Fırat B. tutuklanırken Onur Ö. serbest kalmıştı. Sedef Güler’in kız kardeşi sosyal medya hesabından Yavuz Güngör’ün (52) fotoğrafını paylaşarak görenlerin haber vermesini istemişti.

8 YIL 4 AY CEZASI VARMIŞ

Firari şüpheli Yavuz Güngör, Edirne İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunanistan’a sınır Elçili Köyünde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Edirne Adliyesi’ne götürülen şüpheli, ilk ifadesinde “Alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra sabah Sedef Güler’in nefes almadığını fark ettim. Güler’i halıya sarıp denize attım” dedi. Güngör, Edirne’ye giden İstanbul polisine teslim edildi. Güngör’ün, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından da arandığı belirlendi.