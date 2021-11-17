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Yunanistan sınırında yakalan HDP'li eski başkan ve iş insanı Adıyaman’a getirildi

#Yunanistan#HDP#Adıyaman

Yunanistan sınırında yakalanan ve haklarında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yakalama kararı bulunan HDP'li eski belediye başkanı ile iş insanı Adıyaman’a getirildi.

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Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi eski belediye başkanı Hüseyin Yuka ile iş insanı Abuzer Arslan, 'terör örgütüne finans desteği sağlama' suçundan tutuklandı. Arslan ve Yuka'nın, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmesine, savcılık tarafından itiraz edildi. İtirazın ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan Yuka ve Arslan'a ulaşılamadı. Aranan iki şüpheli dün sınırı kaçak olarak geçtikleri Yunanistan'da askerler tarafından yakalanarak, çıplak şekilde Türkiye sınırına gönderildi. Edirne sınırında güvenlik güçleri tarafından bulunan 2 kişinin, yapılan araştırmada haklarında yakalama kararı bulunan Hüseyin Yuka ve Abuzer Arslan olduğu saptandı. Gözaltına alınan şüpheliler, akşam saatlerinde hava yoluyla Adıyaman'a getirildi. Yuka ve Arslan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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#Yunanistan#HDP#Adıyaman

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