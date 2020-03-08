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Gündem
Mehmet YİRUN- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2020 - 13:01,Son Güncelleme:/

Yunanistan sınırında son durum! Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde botlarla devriyede

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Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da şiddet uygulanarak geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve önceki gün çalışmaya başlayan tam donanımlı 1000 özel harekat polisi, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyeleri artırdı.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin şiddete uğrayıp para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye sınır boyunda 1000 özel harekat polisi görevlendirdi.

Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için göreve başlayan özel harekat polisleri, Meriç Nehri üzerinde devriye görevini sürdürüyor.

Özel harekat polisleri zodyak botlarla nehir üzerindeki devriyelerini sıklaştırdı. Nehrin tamamında ekiplerin görev aldığı belirtildi.

Yunanistan sınırında son durum Özel harekat polisleri Meriç Nehrinde botlarla devriyede

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