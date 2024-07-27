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Yunanistan ölüme terk etti... Düzensiz göçmenleri Türk sahil güvenlik kurtardı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#Düzensiz Göçmen
Yunanistan ölüme terk etti... Düzensiz göçmenleri Türk sahil güvenlik kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 16:37

Yunanistan sahil güvenlik ekibi tarafından Sisam Adası açıklarında fırtınalı havada denize bırakılan botta bulunan düzensiz göçmenler, Türk sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Yunanistan sahil güvenlik ekipleri, 24 Temmuz'da Sisam Adası'nın kuzey doğusunda Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan botu denize bıraktı. Düzensiz göçmenlerin ölüme terk edilmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında tespit edildi.

Bölgeye Türk sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Fırtınalı havada zor anlar geçiren göçmenler, bölgeye sevk edilen Türk sahil güvenlik botuna alınıp kurtarıldı.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#Düzensiz Göçmen

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