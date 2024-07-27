Yunanistan ölüme terk etti... Düzensiz göçmenleri Türk sahil güvenlik kurtardı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Yunanistan sahil güvenlik ekipleri, 24 Temmuz'da Sisam Adası'nın kuzey doğusunda Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan botu denize bıraktı. Düzensiz göçmenlerin ölüme terk edilmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında tespit edildi.

Bölgeye Türk sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Fırtınalı havada zor anlar geçiren göçmenler, bölgeye sevk edilen Türk sahil güvenlik botuna alınıp kurtarıldı.