Yunanistan ölüme terk etti... 52 kaçak göçmen kurtarıldı

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler, ayrıca Bababurnu açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 28 kaçak göçmeni de kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına bırakılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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