Yunanistan NATO’ya meydan okudu

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“Büyük Taarruz makus tarihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz gerçekten tarihi ve önemli bir dönüm noktasıdır. Milli mücadeleyi, vatan topraklarını pis ayaklarıyla kirleten düşmanla birlikte onların iplerini elinde tutan yedi düvele karşı da yürüttük. Bir asır önce kendi halklarını ve ülkelerini felakete sürükleyen Yunanistanlı siyasetçilerin maalesef bugün de aynı yanlışta ısrar ettiklerini görüyoruz. Hep söylediğimiz gibi, Yunanistan bizim ne siyasi, ne ekonomik, ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz.

DÜŞMANCA BİR DAVRANIŞTIR

Bilindiği gibi Ege’de uluslararası hava sahasında NATO görevi icra eden F-16 uçaklarımıza Yunanistan’ın Girit Adasına konuşlandırdığı Rus menşeili S-300 hava füze sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa, bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO’ya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak aslında bize değil, NATO’ya ve müttefiklere meydan okumuştur. O kabiliyeti ve gücü varsa... NATO’nun en büyük gücü Amerika, Türkiye’nin tamamen kendi güvenliği için olduğunu defaatle ifade ettiği S-400 sistemleri almasını güya kendi uçaklarına tehdit olarak görmüştür. Şimdi aynı Amerika’nın Yunanistan’ın, bir NATO hava gücüne karşı S-300 sistemlerini harekete geçirmesine nasıl cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Üstelik Amerika bize vermediği F-35’leri Yunanistan’a ikram ederek Rus hava savunma sistemlerinin güya gözü gibi sakındığı bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır. Biz tedarikçi ülkeye sözümüz gereği F35’lerle S400’leri asla aynı sistemde kullanmayacaktık, kullanmazdık.

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HİÇBİRİ UMURUMUZDA DEĞİL

Bize F-35 vermiyorlarmış. Saçma sapan konulara kadar varan ambargolar uyguluyorlarmış. Açıkçası hiçbiri umurumuzda değil. Biz bizden esirgenen her ürünü er veya geç üretme kabiliyetini, kapasitesine, kararlılığına sahip bir ülkeyiz, Türkiye’yiz.”