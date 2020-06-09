Yunanistan kurusıkı atıyor

SONRA BAŞIMIZA İŞ ALMAYALIM

(Normalleşme dönemi) Maske mesafe temizlik önem arz ediyor. Bu üç kavrama çok dikkat edin. Bir defa maske ihmal etmeyin, hele hele kapalı mekanda kesinlikle maskeyi takın. İki, mesafe, 1.5 metre mesafeyi koruyalım. Üç, temizlik, elimizi bir yere sürdük ondan sonra hemen elimizi yıkayalım. Yapalım ki başımıza iş almayalım. Bu hafta sonu maalesef piknik alanlarında yol kenarlarında askere gidenler filan yaptıkları işler doğru şeyler değil.

TRUMP RAKAMLARA “OOO” DEDİ

Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez. Allah göstermesin ben bugünün rakamlarını da aldım bugünün rakamlarına baktığımız zaman vaka düştü tamam 989’a vaka düşmüş vaziyette. Bütün bunlarla beraber ben daha çok vefata bakıyorum vefatı ne kadar sıfırlarsak o zaman çok daha mutlu olacağız ama gelişmeler fena değil. Ben Sayın Trump’a bu rakamları verince ‘ooo’ filan bayağı şey yaptı.

HAFTER’İN GÜCÜ RUSYA’DAN GELİYOR

(Trump’la görüşme) Bu akşamki görüşmemiz bölgedeki gelişmelerle alakalı olarak bir özellik arz ediyor. Birinci derecede tabi Libya konusu önem arz ediyordu. Libya’daki gelişmeleri ve bizim Libya’da başarılı durumda olduğumuzu tespit teyit etti, aramızda latifeler oluyor onlara girmeyelim. Dedi ki bu son durum nedir. Biz desteğimizi sürdürüyoruz darbeci Hafter’e karşı. Hafter sadece darbeci, onun bütün gücü Rusya’dan geliyor.

YENİ DÖNEM BAŞLAYABİLİR

(Libya) Sayın Trump ile yaptığımız görüşmeden sonra Amerika Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu. Böyle bir adım belki olabilir. Sayın Putin’le konuşacağım ayrıca. Fransa’nın, Ürdün’ün orada yer alıyor olması bizi üzen süreçler oldu. Rusya’nın burada o şekilde yer alması hepsinin ötesindeydi. ‘Benim orada askerim yok’ açıklaması vardı ama 19 kadar uçağı var, öyle bir durum söz konusu. Şu anda bana göre, gelişmeler onu gösteriyor ki Hafter her an sürecin dışına atılabilir.

BİRAZ KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VER

Malum tablo ortada ve bu tabloda Türkiye’nin Libya’nın deniz yetki alanlarındaki konumu da ortada. Türkiye’nin en ufak taviz vermeyeceğini akıllı adam bilir. Üç tane sondaj gemimiz, iki sismik araştırma gemimiz var. Fatih’i Karadeniz’e gönderdik. Yunanistan boş durmuyor, kurusıkı atıyor. Türkiye’ye laf atılır mı? Sen kimle dalga geçiyorsun. Biraz kendine çeki düzen ver. Haddini bilmezsen Türkiye’nin yapacağı şey bellidir. ‘Sakın ha Ayasofya’yla ilgili orayı camiye çevirmeyin’ Türkiye’yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi?

F-35 GÜNDEME GELMEDİ

(Trump’la görüşmede F-35 konusu) Gündeme gelmedi. Çalışma grupları oluşturduk. Sayın Trump’la görüşmemizde de onları oluşturduk.

IRKÇI YAKLAŞIMIN TEZAHÜRÜ

(ABD’de protestolar) George Floyd’un insanlık dışı bir müdahale sonunda hayatını kaybetmesi üzüntü verici. Trump’a söyledim, ırkçı bir yaklaşımın tezahürü. Vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edemeyeceği durum değil.

ERDOĞAN TRUMP’LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, ABD’de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi muhataplarıyla paylaştı. İki lider görüşmede, Libya’nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırdı.

ERDOĞAN’DAN PARKLARDAKİ GÖRÜNTÜLERE TEPKİ: ‘SALGINDAKİ PROVOKATİF BİLGİLER FETÖ’DEN GELDİ’

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası özetle şöyle dedi: “İçişleri Bakanlığımız koronavirüsle ilgili yalan haberlere ulaşmıştır. 11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Çoğu FETÖ kaynaklıdır. Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye ile savaşa hazır olduklarını belirtti. Yunan Dışişleri Bakanı’na bu tür kötü şakalar yapmayın diyoruz. (Meclis’te üç vekilliğin düşürülmesi) Meclis’inki usulü bir işlemdir. Odaklanılması gereken mahkeme kararıdır. Meclis bunu yapmaya mecbur.”

NEDEN MESAFELER AYARLANMIYOR

◊ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü MKYK toplantısında, Ayasofya müzesinin ibadete açılmasıyla ilgili olarak, “2 Temmuz’da alınacak bir Danıştay kararı var. 1934’te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali bekleniyor. Bu karar çok önemli. Bu kararı bekleyeceğiz ve gereken adımları atacağız. Vatandaşımızın talebini görüyoruz” dedi. Erdoğan, kendisinin ve AK Partili hukukçu kurmayların da konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’nin Ayasofya ile ilgili “Çan sesi değil, ezan sesi yükselecektir” açıklamasının kendisine hatırlatılması üzerine, “Danıştay’ın kararını görelim. Sonra zaten gerekli adımları atacağız” değerlendirmesini yaptı.

RAKAMLAR NEDEN ARTIYOR

Erdoğan toplantıda, normalleşme sürecinde parklardaki sosyal mesafenin korunmadığına ilişkin görüntülerle ilgili de konuştu. Erdoğan, “Neden mesafeler ayarlanmıyor? Mesafeye dikkat edin. Bu toplumun duyarlı olmasıyla önlenebilir. Siz de duyarlı olun” uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, günlük koronavirüs tablosunda rakamlardaki dalgalanmaları da soran Erdoğan, “Sayı 20’nin altına düşmüş, bu rakamlar sevindirici fakat ölü sayısı iniyor çıkıyor, burada bir dengesizlik var” diyerek serzenişte bulundu. Koca ise rakamların daha önceki yoğun bakım ve entübe hastalardan kaynaklı olduğunu şu anda durumun stabil olduğunu söyledi. Toplantıda turizmle ilgili de bilgi veren Bakan Koca, Rusya ve Almanya gibi ülkelerle irtibat halinde olunduğunu ifade ederek, “Rusların yaz aylarında gelmesini bekliyoruz. Türkiye vaka konusunda dünya ortalamasında 82. sırada. Dolayısıyla turizm de çok iyi gidecek” dedi. Koca, ölümlerin yüzde 93.5’inin 65 yaş üstü olduğunu da belirtti.

LİBYA’YA YAKIN TAKİP

Erdoğan, geçen hafta Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac’la olan görüşmesini de anlattı. Erdoğan, “Sarrac bana, ‘Rusya bizi davet etti ancak gitmeyeceğiz’ dedi” ifadesini kullandı. (◊ Gizem KARAKIŞ / ANKARA)