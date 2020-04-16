Yunanistan Konsolosluğu Nerededir? Yunan Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
Ülkemizde hizmet veren pek çok konsolosluk vardır. Özellikle Avrupa ülkelerinin ülkemizde ki konsolosluğu fazladır. Ülkemizde konsolosluk hizmeti veren ülkelerden biri de Yunanistan'dır. Yunanistan konsolosluğu gerek vize işlemlerinde gerekse de pasaport işlemlerinde hem Yunan vatandaşlarına hem de Türk vatandaşlarına hizmet vermektedir. Yunanistan konsolosluğunun bilgileri de oldukça fazla araştırılmaktadır. Peki, Yunanistan konsolosluğu nerededir? Yunan konsolosluğu adresi, telefon numarası ve iletişim bilgileri nedir? İşte Yunanistan konsolosluğuna dair tüm bilgiler.
Yunanistan konsolosluğu bilgileri oldukça fazla araştırılmaktadır. Yunanistan konsolosluğuna müracaat etmek isteyen kişilerin mutlaka randevu almaları gerekmektedir. İstanbul Yunanistan konsolosluğu Başkonsolosluk olarak geçmektedir. Yunanistan ülkemizde İstanbul'dan sonra İzmir ve Edirne'de de konsolosluk kurmuştur.
Yunanistan Konsolosluğu Nerededir?
Yunanistan konsolosluğu İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer almaktadır. Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunur.
Bir diğer Yunan konsolosluğu ise Edirne'nin Merkezinde bulunur.
İzmir Yunan konsolosluğu ise Konak ilçesinde yer alır.
Yunan Konsolosluğu Adresi
İstanbul Adres: Turnacıbaşı Sokak. 22 Beyoğlu 34433 İstanbul / Türkiye
İzmir Adres: Alsancak, Atatürk Cd. No:262, 35220 Konak / İzmir
Edirne Adres: Şükrüpaşa, 123. Sok. No:2, 22030 Edirne Merkez / Edirne
Yunan Konsolosluğu Telefon Numarası
İstanbul Yunan Konsolosluğu Telefon Numarası: +90 212 393 82 90 / Dahili numaralar 1-2-4
Edirne Yunan Konsolosluğu Telefon Numarası: 0284 235 58 04
İzmir Yunan Konsolosluğu Telefon Numarası: 0232 464 31 60
Yunan Konsolosluğu İletişim Bilgileri
Yunan konsolosluğunun iletişim için alternatif olarak fax numarası ve e-mal adresleri bulunuyor. İşte Yunan konsolosluğu iletişim bilgileri;
Fax No: +90 212 252 13 65
E-Mail: grgencon.kon@mfa.gr
Yunan Konsolosluğu Çalışma Saatleri
Yunan konsolosluğu Cumartesi ve Pazar mesai saatleri dışındadır. İşte Yunan konsolosluğu çalışma saatleri;
Pazartesi: 09:00 - 13:30
Salı: 09:00 - 13:30
Çarşamba: 09:00 - 13:30
Perşembe: 09:00 - 13:30
Cuma: 09:00 - 13:30
Cumartesi: Kapalı
Pazar: Kapalı
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