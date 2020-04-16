Yunanistan Konsolosluğu Nerededir? Yunan Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Yunanistan konsolosluğu bilgileri oldukça fazla araştırılmaktadır. Yunanistan konsolosluğuna müracaat etmek isteyen kişilerin mutlaka randevu almaları gerekmektedir. İstanbul Yunanistan konsolosluğu Başkonsolosluk olarak geçmektedir. Yunanistan ülkemizde İstanbul'dan sonra İzmir ve Edirne'de de konsolosluk kurmuştur.

Yunanistan Konsolosluğu Nerededir?

Yunanistan konsolosluğu İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer almaktadır. Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunur.

Bir diğer Yunan konsolosluğu ise Edirne'nin Merkezinde bulunur.

İzmir Yunan konsolosluğu ise Konak ilçesinde yer alır.

Yunan Konsolosluğu Adresi

İstanbul Adres: Turnacıbaşı Sokak. 22 Beyoğlu 34433 İstanbul / Türkiye

İzmir Adres: Alsancak, Atatürk Cd. No:262, 35220 Konak / İzmir

Edirne Adres: Şükrüpaşa, 123. Sok. No:2, 22030 Edirne Merkez / Edirne

Yunan Konsolosluğu Telefon Numarası

İstanbul Yunan Konsolosluğu Telefon Numarası: +90 212 393 82 90 / Dahili numaralar 1-2-4

Edirne Yunan Konsolosluğu Telefon Numarası: 0284 235 58 04

İzmir Yunan Konsolosluğu Telefon Numarası: 0232 464 31 60

Yunan Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Yunan konsolosluğunun iletişim için alternatif olarak fax numarası ve e-mal adresleri bulunuyor. İşte Yunan konsolosluğu iletişim bilgileri;

Fax No: +90 212 252 13 65

E-Mail: grgencon.kon@mfa.gr

Yunan Konsolosluğu Çalışma Saatleri

Yunan konsolosluğu Cumartesi ve Pazar mesai saatleri dışındadır. İşte Yunan konsolosluğu çalışma saatleri;

Pazartesi: 09:00 - 13:30

Salı: 09:00 - 13:30

Çarşamba: 09:00 - 13:30

Perşembe: 09:00 - 13:30

Cuma: 09:00 - 13:30

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı