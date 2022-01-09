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Yunanistan kime karşı silahlanıyor?

#Hulusi Akar#Yunanistan#Terörle Mücadele
Yunanistan kime karşı silahlanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da medya temsilcileri ile buluştu. Terörle mücadeleden ikili ilişkilere kadar geniş bir değerlendirme yapan Savunma Bakanı Akar, Yunanistan’a “Oturun oturduğunuz yerde” sözleriyle sert çıktı. İşte Akar’ın mesajları:

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YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER
BİZİ TEST ETMESİNLER

İki ülke arasındaki sorunları barışçıl yöntemlerle, diyalog ile çözmek istiyoruz. NATO kapsamında Yunanistan ile müttefikiz. Buna rağmen başka ülkelerle anlaşmalar yapıyorlar. Hayal peşinde koşarak, ittifaklar yapmak NATO’yu zayıflatır. NATO varken, bunlar niye? Bir de silahlanma var. Kime karşı?

(Yunanistan’ın uluslararası ortam müsait yaklaşımı ile karasularını 12 mile çıkarma arzusu) Sakın bir hataya düşmesinler. ‘12 milin zamanıdır’ gibi yanlış hesap yapmasınlar. Bu yanlış hesabı başkaları da yaptı, Fırat Kalkanı operasyonunu düzenledik. Bizi test etmesinler, maceraya girmesinler. 6 mil yapmışsın, oturun oturduğunuz yerde.

TERÖRLE MÜCADELE
YENİ GÜVENLİK KONSEPTİ

Yeni güvenlik konsepti, teröristleri kaynağında durdurmak. Terörist nerede ise hedefimiz orası. Hiçbir komşumuzun sınırında, toprağında, egemenliğinde gözümüzün olmadığını da herkesin bilmesi lazım. Bu operasyonları yaparken Suriye’de ya da Irak’ta masum insanlara zarar vermemek için son derece hassasız. ‘Kimyasal silah kullanıldı’ gibi saçma sapan sorular oluyor. TSK envanterinde kimyasal silah yok, böyle bir şey kullanmamız söz konusu değil.

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SURİYE’DEKİ SON DURUM
TERÖR KORİDORU MÜMKÜN DEĞİL

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyonları ile terör koridoru mümkün olmaktan çıkarıldı. İdlib’de Rusların yaptığı bazı saldırılar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in son görüşmesinden sonra ateşkes ihlallerinin azaldığını görüyoruz.

(Suriye ile dolaylı ya da doğrudan görüşme yapılıyor mu?) Ülkemizin güvenliği için örtülü-açık ne yapılması gerekiyorsa yapıldı, yapılacak. Nasıl ki Suudi Arabistan ve BAE ile bir noktaya gelindiyse, devlet refleksleri neyi gerektiriyorsa yapacağız.

BEDELLİ ASKERLİK
55 BİN 190 TL

Yeni askerlik sistemi ile er olarak girip generallik seviyesine kadar yükselebiliyorsunuz. Bedelli askerliğin ücreti 6 asteğmen maaşı. Buna göre 55 bin 190 TL oldu. 2021’de bedelli askerliğe başvurularda yüzde 57 artış yaşandı.

ABD İLE İLİŞKİLER
F-16’LAR İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

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* F-16 tedariki ve modernizasyonu için müracaat ettik. Askeri alım kapsamında süreç başladı. Amerikalı yetkililer teklife olumlu baktıklarını ancak F-16 satışının Kongre’den geçmesi gerektiğini söylediler. Modernizasyon için de çalışmalar devam ediyor. F-35’lerle ilgili pozisyonumuzu ABD’lilerle yapılan toplantıda ortaya koyduk. İkinci toplantı Amerika’da yapılacak.

ABD RUSYA İÇİN DEDEAĞAÇ’TA

* Amerikalılar Rusya’ya karşı tatbikatlar yapıyor. Yeni bir aks yarattılar. Yakınen takip ediyoruz.

* S-400 tercihten değil, zorunluluktan tedarik edildi. Bu konuda görüşerek mantıklı bir çözüm bulunabilir.

NATO RUSYA TOPLANTISI
BARIŞTAN YANAYIZ

* Kriz biraz yükseldi. Biz barıştan yanayız, gerilimi tırmandırmaya sebebiyet vermeyelim. Karadeniz’de Montrö statükosunu bozmayalım. Herhangi bir ani hareket ile birlikte bazı olaylar zinciri tetiklenebilir. Herkes birbirinin hakkına saygılı olsun.

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(Ukrayna’ya İHA- SİHA satışı sürecek mi?) Bu bir özel şirket ile Ukrayna arasındaki çalışmadır.

KABİL HAVAALANI İŞLETMESİ

* Havaalanının işletilmesi konusunda Katar ile müşterek çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte mutabakat metni ortaya çıkacak.

KAZAKİSTAN’DAKİ OLAYLAR

* Yakından takip ediyoruz. Temennimiz oradaki kardeşlerimizin kendi imkanlarıyla problemlerini aşmasıdır. Cumhurbaşkanımız ‘Her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaya hazırız’ dedi. Bir talimat verilirse, istendiğinde elimizden geleni yapmaya hazırız.

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#Hulusi Akar#Yunanistan#Terörle Mücadele

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