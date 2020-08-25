Yunanistan kendini kaosa attı

MÜJDENİN DEVAMI GELECEK

“Ufak tefek petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olsak bile bunlar ihtiyacımızın yanında devede kulak kalıyordu. Enerji ihtiyacımızın sürekli yükselmesi dışarıya bağımlılığımızı artırması anlamına geliyordu. Cari açığı bir türlü kapatamıyorduk. Sakarya Gaz sahası adını verdiğimiz bölgede 320 milyar metreküp rezerve sahip doğalgaz kaynağı keşfettik. Ülkemizin geleceği açısından bu müjdeyi geçtiğimiz cuma günü paylaştık. İnşallah bu müjdenin devamı gelecek. Tek kuyu değil devam edecek. Bu kuyuların fazla oluşu umutlarımızı çok daha arttırıyor. Gazın çıkarılması 2023’ü bulacaktır. Akdeniz’de de güzel haberler alacağımıza inanıyorum.

BEDELİNİ ALMA VAKTİ

Yıllardır dışarıya akıttığımız kaynaklarımızı hedeflerimizin geliştirilmesi için kullanacağız. Bize aşılmaz bentler olarak gösterilen kilden duvarları cesaretimiz ile yıktık geçtik. İnşallah en zorlu dönemi geride bıraktık. Ektiğimiz tohumların hasadını toplamanın, verdiğimiz fedakârlıkların bedelini almanın vaktidir. Rabbim kimseyi teröriste terörist diyemeyen, darbeye darbe diyemeyen, düşmana düşman diyemeyen, milletinin sevinciyle sevinemeyen mankurtlardan eylemesin diliyorum. Tüm dünyanın borç batağına sürüklendiği, para basarak ayakta kalmaya çalıştığı dönemde Türkiye kendi dengeleri üzerinde yoluna devam ediyor. Özellikle gelişmiş ülkeler milli gelirlerine göre yüzde 90.7 ortalama borçluluk ile ekonomilerini çeviriyor. Kamu borç yükünün milli gelire oranı yüzde 35 ile çok iyi bir yerde. Faiz ödemelerinin toplam harcamalara oranı da yüzde 10’u aşmıyor. Maruz kaldığımız saldırılara rağmen dimdik ayakta kalmamızı hazmedemeyenlerin yeni tuzaklar, oyunlar peşinde koşmaları şaşırtıcı olmaz. Sürekli ülkesi aleyhine malzeme üretenler gerçekleri ters-düz ederek anlatarak, önümüze engeller dizenler istedikleri kadar uğraşsınlar, başaramayacaklar. Herkesin bir hesabı vardır ama en büyük hesap sahibi Allah’tır.

EN KÜÇÜK GERİ ADIM YOK

BM’ye deklare edilen kıta sahanlığı içinde Oruç Reis içinde yürütülen sismik araştırmalarla ilgili Navtex’i 27 Ağustos’a kadar uzatmıştık. Nokta mı virgül mü? Buraya ben şimdi bir virgül koyuyorum. Bundan sonrası da var. Yunanistan yetkisiz şekilde, şımarıkça eda ile kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Yunanistan’ın bölgede böyle bir ilana hakkı yoktur. Bu açıklama bölgede tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan şımarıklıktır. İyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı tutumuyla Yunanistan kendini içinden çıkamayacağı kaosa atmıştır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan ve tek zarar gören de bu ülke olacak. Yunanistan’ı Türk donanmasının önüne atanların asla ortada görünmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımız da bilmelidir. Türkiye, ne Oruç Reis’in ne de donanmanın faaliyetlerinden en küçük geri adım atmayacaktır. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar, Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkanlar olacaktır.

AB’NİN SONUNUN İLANI

Türkiye, 200 yıldır demokrasi insan hakları hukuk devleti gibi Batı merkezli doğan ve gelişen, evrensel değerler haline gelen çizgiyi takip etmiştir. Osmanlı’dan itibaren aşama aşama bu sistem içinde yer almanın gayretinde olduk. Cumhuriyet’in ilanı ile daha keskin bir tercihte bulunduk. Bu tercihi yaptık ama Batı’nın bize hiçbir zaman aynı yaklaşmadığını da kabul edelim hangi adımı atarsak atalım, Batı bizi hiçbir zaman kendisi gibi görmedi. Bu gerçeği AB tam üyelik sürecinde bizzat yaşamış bir kişiyim. Tam üyelik için ne dedilerse ‘tamam’ dedik ama sonuçta ortaya çıktı ki AB’nin niyeti yok. Oyalama taktiğinden ibarettir. AB’nin, değerler bütünü değil, bir grup ülkenin saplantılarının esiri yapı olduğunu gördük. Yunanistan’dan terörist giriyor, FETÖ, PKK giriyor gittiği yer neresi, Almanya, Fransa, bunlara oturum veriyor. Dostluk bu mu? Her türlü marjinal grubu destekliyorlar, her türlü sapkınlığı destekliyorlar.

ŞEREFİNİZLE YENİLİN

Gözleri hep dışarı dönük olan siyasi anlayış, Türkiye’nin en büyük ayıbı ve kaybıdır. Seçimlerde delikanlıca milletin karşısına çıkamayıp yarışmaya cesaret edemiyor. Bunun yerine şeytana pabucunu ters giydirmeyi hedefleyen binbir alavere ile siyaset mühendisliği oyuyor. Türkiye için kalplerinde hiçbir hayali, kafalarında projesi olmayanların tek yapabildikleri, onun külahını buna bunun külahına ona giydirmek suretiyle illüzyon peşinde koşmaktır. Harbi olun, hasbi olun, mert olun, delikanlı olun, yenileceksiniz, şerefinizle yenilin be! Biz dedikçe onlar her türlü melanete sarılıyorlar. Türkiye siyasetinin tek mottosunun ‘Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin’ olması yüreğimizi acıtıyor. Bunun kararını ne terör örgütleri, ne marjinal gruplar ne Amerika ne de Avrupa’daki husumet odakları verir, milletimiz verir. 2023’te de ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Şayet muhalefet faşist kafayı değiştirmezse 2028 seçimlerinde de aynı şeyleri konuşuyor olacağız. Yeni nesillere 2053, 2071 vizyonu emanet ediyoruz derken afaki hayal değil bir menzil olduğunu da hatırlatmak istiyoruz.”

BORÇLARA ERTELEME MÜJDESİ

"Başta Giresun olmak üzere bazı illeri etkileyen afette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Afet duyulduğu ilk andan itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla halkımızın yanında yer almıştır. Sel bölgesindeki vergi mükelleflerini mücbir sebep kapsamına alıyoruz. Giresun’daki fail mükelleflerin vergi daireleriyle mal müdürlüklerine olan borçlarına da tecil ve taksit imkânı getiriyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yaşadığımız her afet bizi bu konuda daha kararlı hareket etmeye yöneltmektedir. Bizden sonraki nesillere inşallah daha güvenilir ve yaşanabilir bir ülke bırakacağız."

JOE BIDEN'A: YA DOSTLUĞUMUZ VAR YA! OTURUP ÇAY İÇMİŞLİĞİMİZ VAR

“Türkiye’ye karşı sergilediği iki yüzlü tavır AB’nin sonunun da ilanı olmuştur. ABD’deki benzer çevrelerden de benzer yaklaşıma maruz kalıyoruz. Türkiye’yi terör örgütleri ile mücadelesinde yalnız bırakmıştır. Terör devleti kurulmasının da önünü açtı. Bununla ilgili olarak da binlerce kamyonlarla silah yolladılar. Yok böyle bir şey dediler. Bununla kalmamış PKK-YPG ile bir olup ülkemize karşı pozisyon almışlardır. Bu hastalıklı zihniyet Amerikan siyasetini esir almıştır. Ülkemiz, terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında kafasını çeviren, darbeciler saldırdığında heyecanla sonucu bekleyen, darbeciler yenilince kucak açan zihniyet, demokrasinin yüz karasıdır. Daha acısı Amerika’daki politikacıların, Türkiye ile ilgili faşist planlarını, niyetlerini gizleme gereği dahi duymadan ifşa edebilmesidir. Darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmeyi düşündüklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var ya! Oturup konuşmuşluğumuz var ya! En azından bir oturup çay içmişliğimiz var ya! Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırlar ama kullandılar. Bu hezeyana cevap vermesi gereken muhalefet olmalıdır. Dikkat ederseniz ben hiç cevap vermedim. Ülkemiz muhalefeti ağır ithama tüm şiddeti ile itirazını koymak yerine, konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir. Çünkü bunların kafasında askeri darbeler, hukuk darbesi, toplumsal kaosa kadar faşist yönteme yer var.”

DÜĞÜNLERİ AZ SAYIDA KATILIMLA YAPALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadeleyle ilgili uyarılarda bulunarak şunları söyledi: “Son dönem olumsuz görünümle karşı karşıyayız. Toplu etkinlikler yayılma alanları haline dönüştü. Plajlar, ayrı felaket. Yayılma alanı çok fazla. Can kaybında artış var, üzüntülüyüz. Milletimizden bir kez daha temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı şekilde riayet istiyoruz. Kurallara uymayan her kişi, sonu ölüme kadar varan bir kaynağa dönüştüğünü unutmamalıdır. Bazıları taşıyıcı oldukları için ağır etkilerini hissetmiyor olabilir ama virüs bulaştırdıklarının büyük acılar çekmesine yol açtıklarını unutmasınlar. Rica ediyorum, şu illeti yenene kadar lütfen kurallara uyalım. Uymayanları ikaz edelim. Temizlik, maske ve mesafe kadar bir şey daha var.

EN BÜYÜK TEHDİT SİGARA

Lütfen, sigaralarınızı da artık çöpe atın. En büyük tehditlerden biri de sigaradır. Toplu etkinliğe ara verelim. Düğünleri az sayıda katılımla ve kısa sürede yapmanın bize hiçbir maliyeti olmaz. Sevdiklerimin düğününe bile gitmedim, makamıma çağırıp görüşüyorum. Taziyelerimizi telefonla yapmak, Fatiha’yı uzaktan okumak aynı sonucu verir. Tatili kısa tutmak ve izole yapmak aynı şekilde dinlendirir. Sayıları belirli çizginin altına düşürmeden hiçbirimiz huzura kavuşamayız. Denizi geçtiğimiz bir yerde derede boğulmayalım.”

ABD’DEN MÜSLÜMAN HEYET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USMCO) heyetini kabul etti. Beştepe’deki kabul, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı öncesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da katıldığı programla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. (ANKARA)