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Yunanistan, hamile göçmenlere kâbusu yaşattı! 'Zarar vermemeleri için ağladım, karnıma vurdular'

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#Yunanistan#Göçmen#Geri İtilen Göçmenler
Yunanistan, hamile göçmenlere kâbusu yaşattı Zarar vermemeleri için ağladım, karnıma vurdular
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 11:53

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarının ölüme terk ettiği 38 kaçak göçmenin kurtarıldığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda 4 aylık hamile Julie Johnson (19), 6 aylık hamile Destniy Gekor (19) ve 8 aylık hamile Hawa Johnson (25) yaşadıklarını anlattı. Gekor, "Bize zarar vermemeleri için ağladım, yardım istedim ama hamile olmama rağmen karnıma vurdular, bu nedenle ağrım oldu. Bazılarımızı deniz attılar. Ağlamaya başladık. Arkadaşlarımdan birinin boğularak öldüğünü gördüm" dedi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, saat 13.00 sıralarında, kaçak göçmenlerin taşındığı 2 botun Dilek Yarımadası Dipburun mevkisi Milli Park yakınlarında battığı ihbarı geldi. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, sevk edildi. 38 kaçak göçmen kurtarılırken, 3'ü erkek, 1'i kadın 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hipotermi geçiren kaçak göçmenler ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Göçmenlerin ayrıca Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan kaçak göçmenler tedavilerinin ardından jandarmadaki işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Kaçak göçmenler içerisinde bulunan Liberya uyruklu 4 aylık hamile Julie Johnson, 6 aylık hamile Destniy Gekor ve 8 aylık hamile Hawa Johnson yaşadıklarını anlattı.

Yunanistan, hamile göçmenlere kâbusu yaşattı Zarar vermemeleri için ağladım, karnıma vurdular

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'BENİ ÖLDÜRMEMESİ, BIRAKMASI İÇİN BAĞIRDIM'

Botta karnındaki bebeğiyle Yunan unsurları tarafından denize atıldığını söyleyen Julie Johnson, "Yunan polisi denizde bana vurup, eğer geri dönmezsem tecavüz edeceğini söyledi.

Yunanistan, hamile göçmenlere kâbusu yaşattı Zarar vermemeleri için ağladım, karnıma vurdular

Beni öldürmemesi, bırakması için bağırdım. Daha sonra yüzmeye başladım. Türk Sahil Güvenlik ekiplerini görünce yardım istedim. Beni kurtarıp, hastaneye götürdüler ve kıyafet verdiler. Türkler olmasaydı şu an yaşamıyor olacaktım. Beni kurtardıkları için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yunanistan, hamile göçmenlere kâbusu yaşattı Zarar vermemeleri için ağladım, karnıma vurdular

'ARKADAŞLARIMDAN BİRİNİN BOĞULARAK ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM'

Telefonları ve paraları alındıktan sonra darbedildiklerini anlatan Destniy Gekor, "Türkiye'ye kaçak yollarla geldik. Bottayken, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bize geri gitmemizi söyledi. Bize zarar vermemeleri için ağladım, yardım istedim ama hamile olmama rağmen karnıma vurdular, bu nedenle ağrım oldu. Bazılarımızı deniz attılar. Arkadaşlarımdan birinin boğularak öldüğünü gördüm. Türk Sahil Güvenlik ekipleri bize iyi davrandı. Kurtarıp, hastaneye götürdüler. Kıyafet verdiler. Türkiye'ye kaçak geldiğimiz için dosyamız yok. Yardıma ihtiyacımız var. Lütfen yardım edin" dedi.

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Yunanistan, hamile göçmenlere kâbusu yaşattı Zarar vermemeleri için ağladım, karnıma vurdular

'HAMİLE OLDUĞUMU GÖRE GÖRE DENİZE ATTILAR'

Hamile olduğunu söylemesine rağmen denize atıldığını belirten Hawa Johnson ise "Eşim Yunanistan'da yaşamayı teklif edince kabul ettim. Yunanistan'a gitmek için botlara bindik.

Yunanistan, hamile göçmenlere kâbusu yaşattı Zarar vermemeleri için ağladım, karnıma vurdular

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri denizde bizi yakaladı. Bağırmaya başladık. Hamile olduğum zaten belli oluyordu ama tekrar söyledim. Bırakmalarını istedim. Hamile olduğumu göre göre denize ittiler, düştüm. Bizi gören Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıp, hastane götürdü" diye konuştu.

Yunanistan, hamile göçmenlere kâbusu yaşattı Zarar vermemeleri için ağladım, karnıma vurdular

 

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#Yunanistan#Göçmen#Geri İtilen Göçmenler

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