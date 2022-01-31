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Yunanistan göçmenleri bir kez daha ölüme itti! Bakan Soylu'dan sert tepki geldi: Barbarlık

#Yunanistan#Göçmen#Süleyman Soylu
Yunanistan göçmenleri bir kez daha ölüme itti Bakan Soyludan sert tepki geldi: Barbarlık

İzmir Çeşme Karaada üzerinde tespit edilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denize atıldıklarını belirterek, kendi imkanlarıyla karaya çıktılarını, bir arkadaşlarının ise kayıp olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... " ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenlere karşı işlediği suçlara bir yenisi daha eklendi. Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, yakaladıkları üç göçmeni açık denize attı. İki göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, bir göçmen ise hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* 31 Ocak 2022 tarihinde saat 11.20’de İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada üzerinde düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu düzensiz göçmenler ada üzerinden kurtarılmış ve düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda 1 düzensiz göçmenin kayıp olduğunun öğrenilmesi üzerine olay mahalline derhal ilave 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 İnsansız Hava Aracı sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.

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* Düzensiz göçmenlerle yapılan ayrıntılı mülakatta; 31 Ocak 2022 tarihinde Yunanistan unsurları tarafından gece saatlerinde 3 kişi olarak doğrudan denize atıldıkları, 2 düzensiz göçmenin yüzerek kendi imkânları ile karaya çıktığı, 1 düzensiz göçmenin ise kayıp olduğu beyan edilmiştir.

Yunanistan göçmenleri bir kez daha ölüme itti Bakan Soyludan sert tepki geldi: Barbarlık

* Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan Arama Kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır.

BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Yunanistan'ın göçmenleri ölüme itmesine tepki göstererek, "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani @Frontex de hesap vermeli..." ifadelerini kullandı


 

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#Yunanistan#Göçmen#Süleyman Soylu

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