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'Yunanistan' diye göçmenler Çıplak Ada'ya bırakıldı

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#BALIKESİR#Yunanistan#Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 16:04

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, balıkçıların Çıplak Ada'da fark ettiği, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Kongo uyruklu 36 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin, Yunanistan'a bağlı olduğu söylenerek adaya bırakıldıkları ortaya çıktı.

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Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde balığa çıkan Gökhan Yalav ve Şevki Kuş, Çıplak Ada'da bir grup kaçak göçmen olduğunu fark edip, durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi. Deniz yoluyla bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo uyruklu 36 kaçak göçmeni kurtardı.

Balıkçılar, göçmenlerin kurtarılma anlarını, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Göçmenlerin, Yunanistan adası denilerek dün gece Çıplak Ada'ya bırakıldığı tespit edildi. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderilmek üzere jandarmaya teslim edildi. (DHA)

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#BALIKESİR#Yunanistan#Göçmen

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