Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye’ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021 tarihinde Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, güncel bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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