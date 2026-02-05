×
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor

#Kiryakos Miçotakis#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yunanistan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 14:21

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı’nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Ankara’da düzenlenecek Konsey Toplantısı’yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir."

