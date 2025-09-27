Yunanistan açıklarında arıza: Sumud teknesini Mehmetçik kurtardı

Haberin Devamı

Toplam 44 ülkenin desteğiyle oluşturulan ve insani yardım için İspanya’dan, Tunus’tan Gazze’ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun ‘Adagio’ isimli teknesindeki yolcular unutulmayacak anlar yaşadı. İçinde 7 Türk, 1 Tunuslu ve 1 Cezayirli aktivistin bulunduğu tekne, Yunanistan’a 50 mil kala arızalanınca, Akdeniz’in ortasında sürüklenmeye başladı. Kendi imkânlarıyla arızayı tamir etmeye çalışan Gazze yolcuları, yelken yardımıyla yol almaya çalışırken uzakta bir gemi fark edince hemen dürbünü ellerine aldı.

‘ADAGIO, BURASI TÜRK SAVAŞ GEMİSİ’

Dürbünden gördükleri Türk bayrağı, teknede büyük heyecana neden oldu. Aktivistler gemiyle irtibata geçmeye çalıştı. Telsizden gelen, ‘Adagio, burası Türk savaş gemisi. Beni duyabiliyor musunuz?’ sesi, aktivistlerin alkışları ve sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Türk askerinin hızlı koordinasyonu ile Adagio’ya yönlendirilen bir Türk yük gemisi personeli arızayı giderdi. Gazze yolculuğuna kaldığı yerden devam eden aktivistler, arızayı tamir eden Türk ticaret gemisi ‘Sultan Atasoy’ personelinin “Allah’a emanet. Yolunuz açık olsun” sözleriyle uğurlandı. Aktivistler de TSK Deniz Kuvvetleri ve Sultan Atasoy gemi personeline teşekkür ederek, “Bunu ömrümüz boyunca unutmayacağız. Bunu Allah’ın bir yardımı olarak görüyoruz” dedi.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’nun Adagio teknesinde bulunan Antalya Kudüs Platformu’ndan aktivist Hakan Şimşek, “Dürbünle baktığımda bunun bir savaş gemisi olduğunu gördüm. Acaba hangi ülkenin savaş gemisi derken Türk bayrağını fark ettim. Teknedeki arkadaşlara ‘Bu bir Türk savaş gemisi’ dediğimde bir anda herkes sevinç çığlıkları atmaya başladı” dedi.

TUNUSLU KAPTANDAN ‘TÜRKİYE’ SLOGANI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemisine telsizle ulaştıklarında gemiden gelen geri dönüşün kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Hakan Şimşek, “Tunuslu kaptanımız sevinçten ‘Türkiye, Türkiye’ diye slogan atıp oynamaya başladı” dedi.

GAZZE’YE YARDIM TAŞIYORLAR

Adını Filistinlilerin toprağa kök salma duygusuyla ilişkilendirilen en önemli sembol olan zeytin ağacından alan ve toplam 44 ülkenin desteğiyle oluşturulan Sumud filosu, Gazze’ye insani yardım için İspanya’dan ve Tunus’tan yola çıktı.