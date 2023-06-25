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Yunanistan 2. kez sandıkta: Miçotakis zafere yakın

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#Yunanistan#Miçotakis#Seçim
Yunanistan 2. kez sandıkta: Miçotakis zafere yakın
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 07:00

Yunanistan 35 gün içinde ikinci kez sandık başına gidiyor. Bugünkü seçimler için en güçlü ve belki de tek senaryo, eski Başbakan Kiriakos Miçotakis’in lideri olduğu merkez sağcı Yeni Demokrasi (ND) partisinin, tek başına iktidara gelmesini sağlayacak oyu toplaması.

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Seçim öncesi anketlerin tümü, ND’nin yüzde 38-42 oyla, 300 üyeli Yunan parlamentosunda 153-165 arasında sandalye kazanacağında, buna karşı, ülkenin diğer iki büyük partisi olan Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) ile sosyalist Pasok’un toplamda yüzde 30-33’ü geçemeyeceklerinde birleşti. Sandıklardan ND’nin tek başına iktidara gelememesi gibi çok büyük bir sürpriz çıkması halinde ise en muhtemel senaryo ağustos ayında üçüncü kez seçim yapılması.

Yunanistan 2. kez sandıkta: Miçotakis zafere yakın

BONUS SİSTEMİ

21 Mayıs’taki seçimlerde uygulanan basit nispi sistem nedeniyle ND yüzde 40.8 oranında oy toplamasına rağmen 146 sandalyede kalarak, parlamentoda çoğunluğu sağlayamamıştı. Aynı seçimlerde SYRİZA yüzde 20.7 (71 milletvekili), Pasok ise yüzde 11.46’ı (41 milletvekili) geçememişlerdi. Bugünkü seçimlerde, en fazla oyu toplayacak siyasi partiye 20-50 arasında sandalyenin “bonus” olarak verilmesini öngören, takviyeli nispi sistem uygulanacak. Sandıklar bugün saat 07.00’de açılıp saat 19.00’da kapanacak. Ardından, sandık çıkışı anketler yayınlanacak. İlk resmi sonuçlar saat 21.00 sularında açıklanacak.

 

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#Yunanistan#Miçotakis#Seçim

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