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Yunanistan, 193 düzensiz göçmeni Türk kara sularına itti

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#Yunanistan#Sahil Güvenlik#Düzensiz Göçmen
Yunanistan, 193 düzensiz göçmeni Türk kara sularına itti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 19:33

İzmir’in Menderes, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 193 düzensiz göçmen kurtarıldı. Öte yandan, Çeşme açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün farklı saatlerde Menderes, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 5 can salı ve 4 lastik bot içerisindeki toplamda 193 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunanistan, 193 düzensiz göçmeni Türk kara sularına itti

Aynı gün Çeşme açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplamda 214 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunanistan, 193 düzensiz göçmeni Türk kara sularına itti

 

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