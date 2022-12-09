Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 118 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar ve can salları içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.





Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Botları ‘KB-20’, ‘KB-4510’ ve ‘TCSG-6’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar ve can salları içerisindeki toplam 118 kaçak göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.