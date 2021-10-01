Yunan unsurları ölüme itti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Haberin Devamı

Kadir ÖZEN/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 29 Eylül günü saat 10.30 sıralarında, balıkçılardan gelen, Kuşadası Milli Parkı'ndaki karadan ulaşımın olmadığı koyda mahsur kalan 2 kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kuşadası açıklarındaki Bayrak ile Sisam Adası koyundaki düzensiz göçmenler Somali uyruklu Hassan Kaaafi ve Eritre uyruklu Muhaas Ali kurtarılıp, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Bu anları görüntüleyen DHA ekibinin Sahil Güvenlik botunda röportaj yaptığı düzensiz göçmenler, Kuşadası'ndan 1 hafta önce yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'ın Sisam Adası'nda yakalanıp, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına en yakın noktadan denize atıldıklarını anlattı. 3 gün aç ve susuz bırakılıp, cop ve sopalarla dövülerek, para ve değerli eşyalarının alındığını ileri süren düzensiz göçmenler, Kuşadası Milli Parkı'ndaki koya kadar yüzüp, canlarını kurtardıklarını söyledi.



SAKLAMAYI BAŞARDIĞI CEP TELEFONU, HAYATLARINI KURTARMIŞ



Aynı gün ve saatlerde Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri tarafından da yelkenli tekneyle İtalya'ya geçmeye çalışırken, Yunan unsurlarınca yakalanıp, lastik botla Türk kara sularına itildiği belirlenen, aralarında 8 çocuk ve 12 kadının da bulunduğu toplam 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yakalanan Suriye, İran, Kırgızistan ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden Suriyeli uyruklu Melissa Dabranid (17), Yunan unsurlarınca aç ve susuz bırakıldıklarını, şiddet gördüklerini, soğuk havaya maruz bırakıldıklarını söyledi. Değerli eşya ve telefonlarının alındığını belirten Dabranid, "Ben cep telefonumu gizlemeyi başarabildim. Türk sularına bırakıldığımızda Türk Sahil Güvenlik ekiplerini arayıp, kurtarılmamızı sağladım" dedi.

Haberin Devamı

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde, ocak- eylül aylarını kapsayan 9 aylık süreçteki 404 olayda; 11 bin 681 düzensiz göçmenin, umut yolculuğunda kurtarıldığı kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemdeki 457 olayda, 15 bin 400 düzensiz göçmenin de yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isterken kurtarıldığı belirtildi. Geçen seneyle kıyaslandığında bu yıl aynı dönemdeki düzensiz göçmen sayısındaki düşüşe dikkat çekildi. Geçen yıl Eylül ayında Türk kara sularında 35 olan yaşamını yitiren göçmen sayısının, bu sene 4 olduğu belirtildi. Geçen yıl Eylül ayında 65 insan kaçaklığı organizatörü yakalanırken, bu sene rakam 19 oldu.Ayrıca umuda yolculukta binlerce kaçak göçmen de Yunan askeri tarafından yakalanıp, Türk kara sularına itiliyor. Bu olaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığı faaliyet raporlarıyla ortaya koyuluyor. Çanakkale, Balıkesir ile İzmir Dikili ilçesinden Midilli, Çeşme ilçesinden Sakız, Menderes ilçesinden Sisam, Aydın Kuşadası ilçesinden Sisam, Didim ilçesinden Farmakonisi (Bulamaç), Muğla'nın Marmaris ilçesinde Rodos, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy adalarına yasa dışı yollardan geçmek için denize açılan 7 bin 718 göçmenin Yunan güvenlik güçlerince engellenip, Türk kara sularına itildiği belirtildi. Çoğu Suriye, Afganistan, Filistin, Irak, Mısır, Kongo, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi farklı ülkelerden daha iyi yaşam için umuda yolculuğa çıkan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin bu engellemeler sırasında zor anlar yaşadığı kaydedildi.

Sahil Güvenlik Botu Gemi Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, "Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ege Denizi'nde göçmenlere yönelik sert müdahalelerde bulunulduğu, bu müdahalelerde göçmenlerin lastik botlarının patlatıldığı, motorlarının söküldüğü göçmenlerin darbedilerek değerli eşyalarının alındığı, üzerlerine benzin dökülerek yakılmaya çalışıldığı, elleri kelepçeli halde denize bırakıldıkları hatta üzerlerine zaman zaman ateş açıldığı düzensiz göçmenlerin beyanlarında kamuoyuna da yansımaktadır. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından bu şekilde şiddet uyguladıktan sonra düzensiz göçmenleri motoru ve benzin bidonu alınan lastik bot veya kullanılamaz durumdaki can sallarına kalabalık gruplar halinde bindirilerek hayatlarının tehlikeye atıldığı, Türk kara sularına veya ülkemize ait üzerinde yaşam olmayan ada ve adacıklara geri ittiği olaylara ilişkin bazı görüntüler de medyada yer bulmaktadır" dedi.