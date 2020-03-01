Yunan sözcü: Avrupa sınırlarını koruduk

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün kurmaylarını ve komutanları toplayarak ilk 30 saatlik durum değerlendirmesi yaptı. Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças ise, “İdlib ile hiçbir ilgisi bulunmayan 4 bin kişi örgütlü bir şekilde Yunanistan’a yasadışı giriş yapmaya teşebbüs etti. 66 kişi gözaltına alındı. Direndik. Yunanistan’ın ve Avrupa’nın sınırlarını koruduk. Polise ve orduya tebrikler” dedi.



400 KOMANDO YOLDA



Peças, “Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını kapatacak mı?” sorusuna da “Ne gerekiyorsa yapılacak” cevabını verdi. Toplantıda, hem kara hem de denizde güvenlik tedbirlerinin arttırılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede, (Pazarkule sınır kapısının karşısı) Kastanies bölgesine 400 komando gönderilecek. Ege’de ise deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik güçlerine ait 52 gemi sürekli devriye gezecek. Cuma sabahından dün sabaha kadar, kötü hava şartlarına rağmen, 300 mülteci ve göçmen Ege adalarına çıktı.



ÇOK SAYIDA GEÇİŞ



Resmi olarak sınırı 66 göçmenin geçtiği belirtilmekle birlikte, bu sayının daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Sınır yakınındaki Kumçiftlik (Orestiada) şehri ve civar köylerin sakinleri de “Yağmur altında yürüyen onlarca göçmen gördüklerini” söylediler. Uzmanlar, uzunluğu 200 kilometreden fazla olan Meriç sınırının tüm noktalarının korunabilmesinin neredeyse imkansız olduğunu, göçmenler şu ana kadar tek bir noktada (Pazarkule) toplandıklarından durumun kontrol altında tutulabildiğini belirttiler.