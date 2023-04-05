Yunan Savunma Bakanı Türkiye’de... Hatay’da Ege dostluk rüzgarı

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Akar ve Panagiotopoulos başbaşa görüşmenin ardından Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın toplantısı yaptı. 6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan’ın ilk yardım teklifinde bulunan ülkelerden olduğunu dile getiren Akar, deprem bölgesindeki çalışmalara önemli katkılar sağladığını ifade etti. Bakan Akar özetle şöyle dedi: “Tabii ki iki ülke arasında bazı sorunlarımız var. Sorunları Türkiye ve Yunanistan olarak barışçıl yöntemlerle çözebileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Tememnimiz yeni bir felaketi beklemeden diyalog kapılarının açık olması. Ege ve Akdeniz’in gerçekten dostluk denizi olması samimi dileğimiz. Bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum.”

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos da şunları söyledi: “Yunanistan depremin ilk dakikalarından itibaren üzerine düşeni yapmıştır. Benzer trajediler, bize doğal afetler esasında ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların ne kadar da küçük boyutlarda olduğunu gösteriyor. Bu trajedilerin, aslında gerginliklerin azaltılması anlamında da bir katalizör rolü oynama niteliğinde olduğunu görüyoruz. Bu felaketin bir son olmasını diliyor ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğine vesile olan bir durum olarak hatırda kalmasını arzu ediyoruz.” Ardından Akar ile İGA Konteyner Kent ile Sağlık Bakanlığı Kocaeli Hastanesini ziyaret eden Panagiotopoulos bölgeden ayrıldı.