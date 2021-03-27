MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
GeriGündem Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Özgür EREN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 bot yakın takipte bulundu.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı 'Krystallides' adlı savaş gemisi saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 bot eşlik etti.

Yaklaşık bir saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde kimsenin olmaması dikkat çekti. 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi