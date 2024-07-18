Yunan şarkıcıdan küstah talep! Atatürk posteri ve Türk bayrağının indirilmesini istedi... Çeşme Belediye Başkanı Denizli: Hiçbir güç indirmeye yeltenemez

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Çeşme'de düzenlenen Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi öncülüğünde eğitim yararına verilen konserde bayrak krizi yaşandı. Konserde sahne alacak olan Yunan sanatçı Despina Vandi, TEV İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Soybayraktar tarafından yapılan açıklamada son dakikada elde olmayan nedenlerle sahneye çıkamadığını belirtti. İddiaya göre Vandi, sahnede asılı olan Atatürk posteri ve Türk bayrağının indirilmesini istedi. Bu isteği reddedilen şarkıcı, sahneye çıkmaktan son anda vazgeçti. Vandi’nin Atatürk ve Türk düşmanı olmadığını, ancak kariyerini de düşünmek zorunda olduğunu belirttiği öğrenildi.

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BAŞKAN DENİZLİ: HİÇBİR GÜÇ NE ATATÜRK POSTERİNİ NE DE BAYRAĞIMIZI İNDİREMEZ

Konuyla ilgili sahneden konuklara açıklamada bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bu bir yardım konseri, burada hiç bir yardım kuruluşu ve belediyenin menfaati yok, olamaz da. Çünkü bu çocuklar için, eğitim için verilen bir konser. Bu düşünceyle, Ata'mızın 'dostluk ve ebedi kardeşlik', yani savaşları zaruri olmadıkça cinayet olarak gören bir liderin sözleri bunlar. Eğitime, bu hayatta en çok kıymet veren liderin sözleri bunlar. Bu inançla TEV ekipleri bize geldiğine Despina Vandi'ye de sahne vermek istediler. Biz de elimizden geldiğince destek olduk. Sonra sahneye çıkmayacakmış dediler. Çünkü Türk bayrağı ve Atatürk posterinin inmesini istiyormuş." diye konuştu.

Bu açıklamalara konsere gelenler tepki gösterince Başkan Denizli, “Kendisini yuhalamayın, güzel nefesinizi yoracağınız bin insan olmadığını düşünüyorum" dedi.

‘BAYRAK, MİLLETİN ONURUDUR’

Açıklamasına devam eden Denizli, Atatürk'ün bir anısına yer vererek, "Bayrak milletin onurudur. İzmir işgal altındayken, Yunan generallerin ayaklarının altına Türk bayrağını sererlermiş. İzmir işgalden kurtulduktan sonra ve askerlerimiz İzmir'i özgürleştirdikten sonra Atatürk konutuna çıkarken ayaklarının altına Yunanistan bayrağı sermişler. Demiş ki, 'Hiç bir milletin bayrağı ayaklar altına alınamayacak kadar kıymetlidir.' dedi. Biz bu toprakları kazanmak için çok şehit verdik. Ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan insanlar topluluğuyuz. Bizim topraklarımızda, benim belediye başkanı olduğum bir kentte hiç bir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Hanımefendi, ivedilikle bu şehrin sınırlarını sakinlik ve sükunetle terk etsin. Dilerim bir daha gittiği hiç bir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş ve onun sembolü olan bayrağını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur, bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Ben hanımefendi adına utanıyorum." İfadesini kullandı.

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Konsere gelen izleyiciler daha sonra hep bir ağızdan İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi.