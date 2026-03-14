Yunan petrol tankeri Rusya sularında vuruldu

Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 19:15

Yunan bandıralı bir petrol tankerinin Rusya karasularında vurulduğu bildirildi.

Geminin işletmecisi Maran Tankers Management şirketinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndaki Caspian Pipeline Consortium Terminali'ne Kazak petrolünü almak üzere giriş yapması beklenen "Maran Homer" isimli Yunan bayraklı geminin Rusya karasularında "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğu kaydedildi.

Mürettebatın güvende olduğu belirtilen açıklamada, hafif maddi hasar oluşan geminin yüklü olmaması nedeniyle çevre için bir tehlike oluşturmadığı ifade edildi.

Açıklamada, geminin Novorossiysk Limanı'ndan ayrıldığı aktarıldı.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilias ise Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, Yunanistan hükümetinin uluslararası seyrüsefer güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını ifade etti.

 

