Yunan parlamentere nezaket dersi

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Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, Akar İstanbul’daki NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısında konuşmasının ardından parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Akar, Yunan bir parlamenterin sorusu sırasında “Kıbrıs’ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor” ifadesini kullanması üzerine şunları söyledi:

BAŞTAN KAVGA İSTİYORSUNUZ

“Kıbrıs’ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyinde işgalci değildir. Orada 1974’e kadar katliamlar, darbeler yapıldı. Rumların dahil hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974’te Barış Harekâtı’nı yaptık. 1974’ten şu ana kadar hem güney hem kuzey barış içinde, huzur içinde yaşıyor. 2014’te BM’nin Annan Planı’nı çözüm olsun diye tüm eksikliklerine rağmen Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi.”

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Bakan Akar, sözlerine şöyle devam etti: “Biz terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmak için yoğun şekilde gayret gösteriyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bizim başka bir amacımız yok. Eğer siz bizim mücadele ettiğimiz, halkımıza zarar veren, 40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK/YPG’ye, FETÖ’ye orada kampta yer verirseniz bunun adı müttefiklik olmaz, bu dostluğa aykırıdır. Bu durum ittifaka da zarar verir, müttefiklik ruhuna da aykırıdır.”

HAVA SAHASI İHLALLERİNİN KARŞILIĞI

BAŞKA bir Yunan milletvekilinin, “Türk Hava Kuvvetleri Yunan adalarının üzerinden uçuyor” sözleri üzerine de Akar, şu yanıtı verdi: “Yunan uçakları 27 Nisan’da ana karamıza gelerek Datça, Didim, Dalaman’da hava sahamızı ihlal etti. Siz o kadar kilometre uzaktan, Yunanistan’ın ana karasından, Türkiye’nin ana karasına gelip hava sahamızı ihlal edeceksiniz, bundan sonra bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bunların radar görüntüleri var, müttefik ülkelerle de paylaştık. Biz de 28 Nisan’da bunların karşılığını verdik.”