Yunan muhalefetinde Macron tepkisi

Muhalefetteki üç parti, yazılı açıklamalarla hükümeti, Fransa ile ittifak kurarak ülkeyi “tehlikeli bir askeri eksene sürüklemekle” suçladı. Muhalefet, Fransa ile imzalanan ve “nükleer şemsiye”ye katılımın önünü açtığı belirtilen anlaşmalara kesin bir dille karşı çıktı.

ÇÖZÜM BU DEĞİL VURGUSU

SYRIZA, savunma politikasının silahlanma yarışı mantığıyla değil, barış ve istikrarı güçlendirecek tutarlı bir stratejiyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa’da “nükleer caydırıcılığın genişletilmesi” yönündeki tartışmaların ise güvenliği arttırmak yerine askeri tırmanmayı körüklediği belirtildi.

Yeni Sol Partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un ziyareti ve imzalanan anlaşmaları “siyasi şov” olarak nitelendirdi. Fransa’nın, Atina’ya Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki stratejik hedeflerini dayattığını savundu. Hükümete ise bu sürece, “koşulsuz uyum sağlayarak”, ülkeyi büyük güçlerin planlarına eklemlediği eleştirisinde bulundu.

Yunan Komünist Partisi (KKE) ise anlaşmaların “halkın çıkarlarına hizmet etmediğini” belirterek, ülkenin emperyalist rekabet ve çatışmaların içine daha fazla çekileceği uyarısını yaptı.