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Yunan medyası tacizi yine çarpıttı!

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#Yunanistan#Taciz#Yunan Medyası
Yunan medyası tacizi yine çarpıttı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 19:06

Yunanistan'ın Ege kıyısındaki adalarda yayınlanan yazılı ve görsel medyası, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Türk balıkçılarına tacizini okuyucularına çarpıtarak duyurdu

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Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç açıklarında Türk karasularında avlanan Türk balıkçılarını taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin haberini paylaşan Yunan medyası, Türk balıkçıların Yunan karasularında olduğunu ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin Yunanistan Sahil Güvenliğini taciz ettiğini ileri sürdü.

Perşembe sabah saatlerinde, Aydın'ın Didim ilçesi ile Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Tekağaç açıklarında avlanan Türk balıkçı teknelerini taciz eden ve havaya uyarı ateşi açan Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin gelmesi üzerine olay yerinden kaçarcasına uzaklaşmıştı.

Yunanistan’ın Muğla ve Aydın ili açıklarındaki Rodos ve Samos adalarındaki yazılı ve görsel medyası olayı çarpıtarak okuyucularına duyurdu. Yunan medyası, Türk balıkçı teknelerini Yunan karasularında olduğunu ve Türk balıkçıları uyaran Sahil Güvenlik ekiplerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uyarı ateşi açıldığını ileri sürdü.

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#Yunanistan#Taciz#Yunan Medyası

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