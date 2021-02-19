MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı
GeriGündem Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilerek, ölüme terk edilen can salı içerisindeki toplam 13 kaçak göçmeni kurtardı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi