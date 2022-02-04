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Yunan güçlerini geri püskürtmüşlerdi! Balıkçı İlker Özdemir o anları CNN TÜRK'e anlattı

#Çanakkale#Gökçeada#Yunanistan

Çanakkale Gökçeada açıklarında uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekibi, balıkçılar direnince geri dönmüştü. Balıkçı İlker Özdemir, o anları CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.

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Gökçeada açıklarındaki 31 Ocak günü İlker Özdemir (49), yanındaki 2 arkadaşıyla uluslararası sularda Zürafa Kayalıkları mevkisinde avlanırken, yanlarına Yunan Sahil Güvenlik unsurları geldi. Yunan görevliler, Özdemir’den geri dönmelerini istedi. Ancak Özdemir, uluslararası sularda bulunduğunu belirterek Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söyledi. Özdemir’in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevliler, balıkçıların direnmesi üzerine bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Özdemir'in arkadaşlarından biri, o anları cep telefonuyla kayda aldı. İlker Özdemir, görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

O ANLARI CANLI YAYINDA ANLATTI

Balıkçı İlker Özdemir, o anları CNN TÜRK canlı yayınında anlattı:

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Orada balıkçılık yapıyoruz her daim, fakat bu olaylarla karşılaşıyoruz. Son zamanlarda tırmandırmaya başladılar. Biz de cevabını verdik: Haksızlar... 4 senedir AB'nin botlarını aldılar, mülteci bahanesiyle bize de müdahale ediyorlar. Hiç bir zaman bire bir temasta bulunmuyorlar. Balıkçılar olarak bize baskı yapmaya çalışıyorlar.

Biz kanal açtık, kameralar vardı yayınlayabildik. Geçmişte silah çektiler, defalarca etrafımızda döndüler. Sadece bugün gösterebildik, farkı buydu aslında.

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Her iki tarafın da balıkçılarının avlanabildiği bir bölge. O kayalık uluslararası sularda kalıyor. Bunların o bölgeyi sahiplenip, Saroz Körfezi semadireğe bakar. Zürafa kayalığını da sahiplenip 6 mili de alırlarsa Saroz'un ağzını kapatmış olacaklar. Enez bağlantısını kesmeye çalışacaklar, ben öyle düşünüyorum.

Bunlar yoklukları kullanıyor. Olmadığında geliyorlar.

Zürafa kayalığının iki tarafı 60 metre. Bunlar 12 metrelik bloklar atmışlar, bu bloklarla hatları kapatıp kendilerine mal etmeye çalışmışlar.

Silahlı güç karşımızdaki. Her Türk evladının herkes üzerine düşeni yapmalı. Biz bunu yaparken kendimizi değil bizim milletimizin yerleri için mücadele ediyoruz.

"KORKTUNUZ MU?" SORUSUNA YANIT

Öyle bir düşüncemiz olmadı. Olsaydı arkamızı dönüp gitmiştik.

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#Çanakkale#Gökçeada#Yunanistan

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