Yunan elçiden nezaket ziyareti

Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam’ı parti genel merkezinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ile Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın da katıldığı görüşmede, gündemdeki gelişmelerin değerlendirildiği ve görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Daha sonra Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, İYİ Parti Genel Merkezi’nde Akşener’e nezaket ziyaretinde bulundu. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret 30 dakika sürdü.

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